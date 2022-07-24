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Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:02

2022-07-24T13:02

2022-07-24T13:02

специальная военная операция на украине

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старомихайловка

украина

красногоровка

днр

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.22 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

старомихайловка

украина

красногоровка

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в мире, старомихайловка, украина, красногоровка, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс