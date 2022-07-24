Украинские войска обстреляли Донецк

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.30 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 08.44 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.