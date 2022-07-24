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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 14 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:03
2022-07-24T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:03 24.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство в ДНР: украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.30 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 08.44 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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