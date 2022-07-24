https://ria.ru/20220724/dnr-1804675364.html

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки ВСУ

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки ВСУ - РИА Новости, 24.07.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки ВСУ

Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T21:54

2022-07-24T21:54

2022-07-24T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Никитовского района Горловки в поселке шахты имени Гагарина ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в направлении Горловки (поселка шахты имени Гагарина) в 20.45 было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк