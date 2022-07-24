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Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки ВСУ
Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки ВСУ - РИА Новости, 24.07.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T21:54
2022-07-24T21:54
2022-07-24T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Никитовского района Горловки в поселке шахты имени Гагарина ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в направлении Горловки (поселка шахты имени Гагарина) в 20.45 было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки ВСУ
Штаб обороны ДНР: мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками