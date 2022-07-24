Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку, выпустив 24 снаряда
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Новобахмутовку, выпустив 24 снаряда
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке и 18 снарядов калибров 203 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что по Горловке выпущено три снаряда калибром 203 миллиметра и 15 снарядов калибром 122 миллиметра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:00 - н.п. Сухая Балка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 20:00 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 203 мм; 20:30 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 20:36 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Также в представительстве сообщили, что обстрелу со стороны украинских войск подвергся Гольмовский. Было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".