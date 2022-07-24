https://ria.ru/20220724/dnr-1804673469.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку, выпустив 24 снаряда

Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку, выпустив 24 снаряда - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку, выпустив 24 снаряда

Украинские войска за полчаса выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке и 18 снарядов калибров 203 и 122 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T21:23

2022-07-24T21:23

2022-07-24T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке и 18 снарядов калибров 203 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что по Горловке выпущено три снаряда калибром 203 миллиметра и 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Также в представительстве сообщили, что обстрелу со стороны украинских войск подвергся Гольмовский. Было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол