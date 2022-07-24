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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/dnr-1804660457.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное - РИА Новости, 24.07.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное
Украинские войска за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное, выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:17
2022-07-24T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное, выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительства ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Спартак обстреляли семью снарядами в 18.00, а Минеральное четырьмя в 18.20. По Петровскому району Донецка в 18.25 выпустили пять снарядов, а по Ясиноватой в 18.30 шесть.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая
19:17 24.07.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное

Представительство ДНР: ВСУ за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное, выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительства ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Спартак обстреляли семью снарядами в 18.00, а Минеральное четырьмя в 18.20. По Петровскому району Донецка в 18.25 выпустили пять снарядов, а по Ясиноватой в 18.30 шесть.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЯсиноватая
 
 
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