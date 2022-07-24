https://ria.ru/20220724/dnr-1804660457.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное - РИА Новости, 24.07.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное

Украинские войска за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное, выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T19:17

2022-07-24T19:17

2022-07-24T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное, выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительства ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Спартак обстреляли семью снарядами в 18.00, а Минеральное четырьмя в 18.20. По Петровскому району Донецка в 18.25 выпустили пять снарядов, а по Ясиноватой в 18.30 шесть.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая