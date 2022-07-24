ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак и Минеральное
Представительство ДНР: ВСУ за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую, Спартак, Минеральное, выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительства ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Спартак обстреляли семью снарядами в 18.00, а Минеральное четырьмя в 18.20. По Петровскому району Донецка в 18.25 выпустили пять снарядов, а по Ясиноватой в 18.30 шесть.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.