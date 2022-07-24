18:26 24.07.2022 (обновлено: 18:48 24.07.2022)
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 12 мин и пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 12 мин и пять снарядов
© Пресс-служба ВГА Энергодара
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 12 мин калибра 120 мм и пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины по направлениям... населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 12 мин калибром 120 мм..., город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
Согласно сообщению, в 17.05 горловский поселок шахты имени Гагарина обстреляли минами, Гольмовский был обстрелян в 17.10 и 17.20 семью снарядами "натовского" калибра 155 мм и семью снарядами калибром 122 мм. По Киевскому району Донецка в 17.57 выпустили снаряды калибром 152 мм. В 18.05 по Старомихайловке было произведено восемь выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.