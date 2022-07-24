https://ria.ru/20220724/dnr-1804652952.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 12 мин и пять снарядов

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 12 мин и пять снарядов - РИА Новости, 24.07.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 12 мин и пять снарядов

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 12 мин калибра 120 мм и пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T18:26

2022-07-24T18:26

2022-07-24T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

нато

старомихайловка

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 12 мин калибра 120 мм и пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, в 17.05 горловский поселок шахты имени Гагарина обстреляли минами, Гольмовский был обстрелян в 17.10 и 17.20 семью снарядами "натовского" калибра 155 мм и семью снарядами калибром 122 мм. По Киевскому району Донецка в 17.57 выпустили снаряды калибром 152 мм. В 18.05 по Старомихайловке было произведено восемь выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, нато, старомихайловка