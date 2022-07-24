Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Пантелеймоновке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве республики.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.