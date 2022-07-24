https://ria.ru/20220724/dnr-1804646894.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска в 17.20 выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:37

2022-07-24T17:37

2022-07-24T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

сша

нато

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве республики.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, донецк (днр), сша, нато