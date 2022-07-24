Украинские боевики выпустили еще шесть мин по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще шесть мин по Петровскому району Донецка
Мина в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, сообщается, что украинские войска в 16.47 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков