https://ria.ru/20220724/dnr-1804644836.html

Украинские боевики выпустили еще шесть мин по Петровскому району Донецка

Украинские боевики выпустили еще шесть мин по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские боевики выпустили еще шесть мин по Петровскому району Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:23

2022-07-24T17:23

2022-07-24T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, сообщается, что украинские войска в 16.47 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика