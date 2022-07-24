https://ria.ru/20220724/dnr-1804621449.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:03

2022-07-24T14:03

2022-07-24T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.34 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка