Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области
Жительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.34 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.