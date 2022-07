https://ria.ru/20220724/android-1804279397.html

Android 13: чем удивит новая версия популярной операционки для смартфонов

Android 13: чем удивит новая версия популярной операционки для смартфонов - РИА Новости, 24.07.2022

Android 13: чем удивит новая версия популярной операционки для смартфонов

Корпорация Google готовится к большой модернизации своей мобильной операционной системы. Android 13 официально выпустят через пару месяцев, а пока можно изучить РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T08:00

2022-07-24T08:00

2022-07-24T08:04

наука

технологии

google

samsung group

google android

apple ios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772264296_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a1881d0442c3e250cc93f936c09faa2.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Корпорация Google готовится к большой модернизации своей мобильной операционной системы. Android 13 официально выпустят через пару месяцев, а пока можно изучить его функции и особенности в финальной бета-версии. Что нового в главной ОС для смартфонов — в материале РИА Новости.Иной интерфейсКаждая крупная корректировка Android затрагивает графическую оболочку — иначе как объяснить пользователям, что это действительно следующее поколение ОС. Нововведений в бета-версиях Android 13 пока немного, но они довольно заметны. Так, изменился пользовательский интерфейс для копирования и вставки. Система сообщит, когда текст или картинка были скопированы, а также покажет предпросмотр.Логическое продолжение кастомизации Android 12, настраиваемой под обои главного экрана, — изменяемые иконки. Во-первых, они учтут выбранную тему — светлую или темную. Для гаджетов с популярными сегодня OLED-экранами на этом получится сэкономить заряд. Во-вторых, предусмотрена опция замещения пиктограммы любого приложения иконкой в стилистике актуальной Google-концепции Material You. Впрочем, это скорее коснется разработчиков, которые продолжат перерисовывать интерфейс собственного софта под модный дизайн.Google намеревается воскресить скринсейверы — на подзабытый элемент интерфейса у Android 13 большие планы. В коде бета-версий ОС замечено немало слов "dreams" (именно так там называют скринсейверы). Как они будут выглядеть, не очень понятно, но в Wear OS, операционке для умных часов, появилась возможность выводить поверх виртуального циферблата дополнительную информацию. Стоит ждать чего-то аналогичного. Интересно, что в сторонних оболочках для Android-смартфонов хватает альтернативных решений в рамках функции Always On Display.Из мелочей отметим мгновенный запуск сканера QR-кодов из панели уведомлений. Сейчас стандартными средствами эту функцию быстро не запустить. То, что изменится внешний вид стандартного медиаплеера, вряд ли кто-то заметит, кроме владельцев "пиксельфонов": сторонние производители смартфонов предпочитают пользоваться своими разработками.Нестандартные экраны и языкиВ очередной раз в Google пытаются приспособить Android к экранам нестандартной геометрии. Так, в Android 12L, адресованной планшетам, в панели задач отображаются не пять, а шесть запущенных приложений.Опять сообщили и о реализации режима многопрофильности, когда на одном устройстве работают несколько пользователей с доступом к общим приложениям. Большим гаджетам позволят закреплять ландшафтный экран при включении — вертеть в руках планшет после перезагрузки больше не нужно.Отдельный пункт — поддержка устройств с гибкими экранами. Инсайдеры считают, что именно в рамках Android 13 появится складной смартфон Google Pixel. Именно для этого для дефолтного Pixel Launcher предусмотрели сразу два макета рабочего стола: стандартного и для гибких дисплеев.Но интереснее другая функция, которая пригодится не только пользователям Pixel, — настройка языка для отдельных приложений. Сейчас, напомним, любой софт в Android отображается на языке, выбранном для всей системы.Больше контроляЕще одно важное дополнение — поддержка нового инструмента для выбора фотографий. По идее, это обезопасит работу с медиафайлами, когда без необходимости приложению не предоставляется доступ ко всей галерее: пользователь сможет разрешать просматривать отдельные папки или фото, сделанные в определенную дату.Разработчики Android продолжают снижать вероятность слежки — если в текущей версии приложения, которые обращаются к Bluetooth, отдельно выводят системное сообщение, что они не просят доступ к геолокации, то теперь это распространится и на Wi-Fi: сканирование доступных сетей и геолокация по ним разделится.Наконец, одно из самых ожидаемых нововведений: запрос разрешения на отправку push-уведомлений. Пока приложения в этом не ограничивают, и смартфон часто раздражает бесполезными сообщениями. Теперь перед первым запуском программы или игры система спросит, позволить push или нет. Аналогичная опция на iOS уже есть.Энергопотребление TAREИнтригующе выглядит аббревиатура TARE (The Android Resource Economy). Это система управления энергопотреблением.TARE дает различным приложениям и играм некие "кредиты ресурсов Android" — баллы, привязанные к уровню заряда батареи устройства. Приложения, в свою очередь, могут расплачиваться ими за выполнение рабочих задач.Иначе говоря, Android 13 в зависимости от заряда аккумулятора и аппетита приложения устанавливает ограничения на количество задач, которые софт зарезервировал с помощью планировщика ОС. Пока функцию только анонсировали, и не совсем понятно, как все это будет на практике.Когда выйдет и куда поставятВ предварительном списке смартфонов и планшетов, которые обязательно получат Android 13, опубликованном GizChina, более 100 устройств. Это гаджеты от Samsung, realme, Xiaomi.С высокой вероятностью первыми обновятся до релизной версии Android 13 те устройства, которые участвовали в программе бета-тестирования: Xiaomi 12, Asus Zenfone 8, Vivo X80 Pro и другие. По традиции Google быстро обслужит фирменные смартфоны: модели от Pixel 4 до Pixel 6 Pro.Сразу с Android 13 выйдет Google Pixel 7 — ожидается, что в этом году "корпорация добра" изменит традиционный цикл презентаций, представив эталонный Google-смартфон в конце июля или начале августа. Вместе с ним и покажут новую версию ОС. Впрочем, не исключено, что это лишь слухи и операционную систему продемонстрируют в октябре, как раньше.Обновление устройств других вендоров затянется на несколько месяцев — вплоть до 2023-го. Задержка связана не только с портированием, но и переносом на модернизированного "робота" фирменных оболочек, которые есть практически у каждого крупного производителя Android-устройств.

https://ria.ru/20220621/windows-1796820595.html

https://ria.ru/20220624/avrora-1797821313.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google, samsung group, google android, apple ios