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Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта - РИА Новости, 24.07.2022
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Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта
Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта - РИА Новости, 24.07.2022
Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта
Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта, произошедшего в церкви Айя-София в сирийском городе Скальбия, сообщает пресс-служба МИД РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:04
2022-07-24T19:04
в мире
абхазия
сирия
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СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта, произошедшего в церкви Айя-София в сирийском городе Скальбия, сообщает пресс-служба МИД республики.В воскресенье террористические группировки нанесли ракетный удар по церкви Айя-София в городе Скальбия в Сирии, где проходила праздничная церемония открытия церкви. Жертвами атаки стали два человека, есть данные о 12 пострадавших."В мероприятии принимали участие приглашенные гости и члены Дипломатического корпуса в Сирии, в том числе сотрудники Посольства Республики Абхазия в Сирии - советник по политическим вопросам Посольства РА в САР Мухаммад Али и помощник Посла Абхазии в САР Кутейба Хасан. Никто из сотрудников Посольства РА не пострадал", - говорится в сообщении.Внешнеполитическое ведомство Абхазии выразило искренние соболезнования родным и близким погибших. "МИД Абхазии решительно осуждает акт терроризма, совершенный в отношении мирных граждан. Терроризм в любых его проявлениях должен пресекаться самыми жесткими методами. Выражаем надежду, что лица, участвовавшие в террористической атаке против гражданского населения, понесут заслуженное и суровое наказание", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220721/siriya-1804103604.html
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в мире, абхазия, сирия
19:04 24.07.2022
 
Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта

МИД Абхазии: представители посольства в Сирии не пострадали во время теракта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта, произошедшего в церкви Айя-София в сирийском городе Скальбия, сообщает пресс-служба МИД республики.
В воскресенье террористические группировки нанесли ракетный удар по церкви Айя-София в городе Скальбия в Сирии, где проходила праздничная церемония открытия церкви. Жертвами атаки стали два человека, есть данные о 12 пострадавших.
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"В мероприятии принимали участие приглашенные гости и члены Дипломатического корпуса в Сирии, в том числе сотрудники Посольства Республики Абхазия в Сирии - советник по политическим вопросам Посольства РА в САР Мухаммад Али и помощник Посла Абхазии в САР Кутейба Хасан. Никто из сотрудников Посольства РА не пострадал", - говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии выразило искренние соболезнования родным и близким погибших. "МИД Абхазии решительно осуждает акт терроризма, совершенный в отношении мирных граждан. Терроризм в любых его проявлениях должен пресекаться самыми жесткими методами. Выражаем надежду, что лица, участвовавшие в террористической атаке против гражданского населения, понесут заслуженное и суровое наказание", - подчеркнули в ведомстве.
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