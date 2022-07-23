https://ria.ru/20220723/zerno-1804455013.html

В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется

В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется - РИА Новости, 23.07.2022

В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется

Страны Запада не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из РФ – речь идет о добрых намерениях сторон, заявила РИА Новости генсек... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:17

2022-07-23T09:17

2022-07-23T09:19

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антониу гутерреш

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ООН, 23 июл – РИА Новости. Страны Запада не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из РФ – речь идет о добрых намерениях сторон, заявила РИА Новости генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, комментируя документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Стамбуле подписал меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Его задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года.Отвечая на вопрос о том, дали ли представители США и других западных стран гарантии того, что не будут мешать экспорту продовольствия и удобрений из РФ, Гринспен сказала: "О нет, это акт по укреплению доверия. Нет никаких гарантий, есть только усилия доброй воли и приверженность всех сторон, чтобы эта (схема) действовала".

https://ria.ru/20220722/koridor-1804353221.html

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россия

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в мире, швейцария, россия, сша, стамбул, оон, антониу гутерреш, сергей шойгу