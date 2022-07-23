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В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется - РИА Новости, 23.07.2022
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В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется
В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется - РИА Новости, 23.07.2022
В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется
Страны Запада не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из РФ – речь идет о добрых намерениях сторон, заявила РИА Новости генсек... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:17
2022-07-23T09:19
в мире
швейцария
россия
сша
стамбул
оон
антониу гутерреш
сергей шойгу
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Страны Запада не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из РФ – речь идет о добрых намерениях сторон, заявила РИА Новости генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, комментируя документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Стамбуле подписал меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Его задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года.Отвечая на вопрос о том, дали ли представители США и других западных стран гарантии того, что не будут мешать экспорту продовольствия и удобрений из РФ, Гринспен сказала: "О нет, это акт по укреплению доверия. Нет никаких гарантий, есть только усилия доброй воли и приверженность всех сторон, чтобы эта (схема) действовала".
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в мире, швейцария, россия, сша, стамбул, оон, антониу гутерреш, сергей шойгу
09:17 23.07.2022 (обновлено: 09:19 23.07.2022)
 
В ООН заявили, что без доброй воли сторон сделка по зерну не реализуется

ООН: сделка по зерну опирается на добрую волю всех сторон, тогда эта схема заработает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Страны Запада не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из РФ – речь идет о добрых намерениях сторон, заявила РИА Новости генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, комментируя документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Стамбуле подписал меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Его задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 18:00
Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины
Отвечая на вопрос о том, дали ли представители США и других западных стран гарантии того, что не будут мешать экспорту продовольствия и удобрений из РФ, Гринспен сказала: "О нет, это акт по укреплению доверия. Нет никаких гарантий, есть только усилия доброй воли и приверженность всех сторон, чтобы эта (схема) действовала".
"Но мы видим достаточно признаков того, что это то, чего хотят все. Если вы взглянете на заявление G7, на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, то они говорят об этом прямо - они поддерживают усилия генерального секретаря ООН в том, что продукты питания и удобрения должны быть свободны от санкции именно потому, что никто не хочет кризиса продовольственной безопасности в мире", - добавила она.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
00:26
Экономист рассказал, как продуктовая сделка должна повлиять на Россию
 
В миреШвейцарияРоссияСШАСтамбулООНАнтониу ГутеррешСергей Шойгу
 
 
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