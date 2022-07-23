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В Харбине открылась выставка картин современных российских художников - РИА Новости, 23.07.2022
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Культура
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В Харбине открылась выставка картин современных российских художников
В Харбине открылась выставка картин современных российских художников - РИА Новости, 23.07.2022
В Харбине открылась выставка картин современных российских художников
Выставка картин современных российских художников открылась в субботу в городе Харбин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:06
2022-07-23T19:29
культура
владимир ощепков
харбин
хэйлунцзян
россия
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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Выставка картин современных российских художников открылась в субботу в городе Харбин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Харбине."Экспозиция состоит из 123 работ, выполненных в самых разных жанрах, репрезентативно представляющих основные направления развития масляной живописи в нашей стране", - говорится в сообщении дипмиссии.Организатором выставки стала Харбинская художественная галерея "Jialand".В церемонии открытия приняли участие начальник управления культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ и генконсул России в Харбине Владимир Ощепков.
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владимир ощепков, харбин, хэйлунцзян, россия
19:06 23.07.2022 (обновлено: 19:29 23.07.2022)
 
В Харбине открылась выставка картин современных российских художников

В китайском Харбине открылась выставка картин современных российских художников

© Фото : Генконсульство России в ХарбинеВыставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Генконсульство России в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Выставка картин современных российских художников открылась в субботу в городе Харбин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Харбине.
"Экспозиция состоит из 123 работ, выполненных в самых разных жанрах, репрезентативно представляющих основные направления развития масляной живописи в нашей стране", - говорится в сообщении дипмиссии.
© Фото : Генконсульство России в ХарбинеВыставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Генконсульство России в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Организатором выставки стала Харбинская художественная галерея "Jialand".
В церемонии открытия приняли участие начальник управления культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ и генконсул России в Харбине Владимир Ощепков.
© Фото : Генконсульство России в ХарбинеВыставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Генконсульство России в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине
 
КультураВладимир ОщепковХарбинХэйлунцзянРоссия
 
 
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