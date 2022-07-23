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В Харбине открылась выставка картин современных российских художников

В Харбине открылась выставка картин современных российских художников - РИА Новости, 23.07.2022

В Харбине открылась выставка картин современных российских художников

Выставка картин современных российских художников открылась в субботу в городе Харбин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T19:06

2022-07-23T19:06

2022-07-23T19:29

культура

владимир ощепков

харбин

хэйлунцзян

россия

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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Выставка картин современных российских художников открылась в субботу в городе Харбин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Харбине."Экспозиция состоит из 123 работ, выполненных в самых разных жанрах, репрезентативно представляющих основные направления развития масляной живописи в нашей стране", - говорится в сообщении дипмиссии.Организатором выставки стала Харбинская художественная галерея "Jialand".В церемонии открытия приняли участие начальник управления культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ и генконсул России в Харбине Владимир Ощепков.

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владимир ощепков, харбин, хэйлунцзян, россия