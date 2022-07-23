19:06 23.07.2022 (обновлено: 19:29 23.07.2022)
В Харбине открылась выставка картин современных российских художников
В китайском Харбине открылась выставка картин современных российских художников
© Фото : Генконсульство России в ХарбинеВыставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Выставка картин современных российских художников открылась в субботу в городе Харбин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Харбине.
"Экспозиция состоит из 123 работ, выполненных в самых разных жанрах, репрезентативно представляющих основные направления развития масляной живописи в нашей стране", - говорится в сообщении дипмиссии.
© Фото : Генконсульство России в ХарбинеВыставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Организатором выставки стала Харбинская художественная галерея "Jialand".
В церемонии открытия приняли участие начальник управления культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ и генконсул России в Харбине Владимир Ощепков.
© Фото : Генконсульство России в ХарбинеВыставка картин современных российских художников открылась в Харбине
Выставка картин современных российских художников открылась в Харбине