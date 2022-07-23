https://ria.ru/20220723/ukraina-1804480290.html

В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных

В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2022

В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных

Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Днепропетровской области до 200 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T12:51

2022-07-23T12:51

2022-07-23T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Днепропетровской области до 200 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там добавили, что в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады украинской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины