https://ria.ru/20220723/ukraina-1804480290.html
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2022
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных
Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Днепропетровской области до 200 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:51
2022-07-23T12:51
2022-07-23T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Днепропетровской области до 200 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там добавили, что в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:51 23.07.2022 (обновлено: 15:53 23.07.2022)
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных
Минобороны: в Днепропетровской области ВС России ударом по ВСУ уничтожили до 200 человек