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В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804480290.html
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2022
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных
Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Днепропетровской области до 200 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:51
2022-07-23T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Днепропетровской области до 200 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там добавили, что в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:51 23.07.2022 (обновлено: 15:53 23.07.2022)
 
В Днепропетровской области ВС России уничтожили до 200 украинских военных

Минобороны: в Днепропетровской области ВС России ударом по ВСУ уничтожили до 200 человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила в Днепропетровской области до 200 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Там добавили, что в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады украинской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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