https://ria.ru/20220723/sudan-1804491958.html
Около 140 тысяч суданцев стали беженцами из-за межплеменного конфликта
Около 140 тысяч суданцев стали беженцами из-за межплеменного конфликта - РИА Новости, 23.07.2022
Около 140 тысяч суданцев стали беженцами из-за межплеменного конфликта
Около 140 тысяч человек стали беженцами в результате вспыхнувшего в июле межплеменного конфликта в провинции Голубой Нил на юго-востоке Судана, им угрожает... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:15
2022-07-23T14:15
2022-07-23T14:15
в мире
голубой нил (штат)
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ХАРТУМ, 23 июл - РИА Новости. Около 140 тысяч человек стали беженцами в результате вспыхнувшего в июле межплеменного конфликта в провинции Голубой Нил на юго-востоке Судана, им угрожает холера, малярия и другие заболевания, сообщил РИА Новости министр здравоохранения провинции Гамаль Насер ас-Сейид.Столкновения между племенами в провинции Голубой Нил начались 9 июля из-за земельных споров. Один из местных правозащитников рассказал изданию Sudan Tribune, что история началась с убийства человека в районе Аддаси, после чего на востоке провинции вспыхнули вооруженные столкновения. Как сообщил другой активист, представители племени хауса вступили в столкновения с фалата и ангассана. Он пояснил, что эти события представляют собой конфликт между скотоводческими и земледельческими племенами."Число беженцев в административном центре провинции - городе эд-Дамазин составляет 120 тысяч человек, их разместили в восьми школах", - сообщил глава минздрава провинции. Еще 20 тысяч человек размещены в других городах.По словам ас-Сейида, школы совершенно не приспособлены для проживания большого числа беженцев, санитарная обстановка плохая, есть проблемы с канализацией. Он предупредил, что в местах размещения есть опасность возникновения эпидемий малярии, лихорадки и холеры, при том, что в провинции нет необходимого запаса лекарств и медицинского оборудования.По данным местного минздрава, число жертв конфликта составило к минувшей среде 109 человек, еще 290 пострадали. Ситуация нормализовалась после того, как на прошлой неделе в провинцию были направлены армейские подразделения для поддержания порядка.
https://ria.ru/20220627/sudan-1798584610.html
https://ria.ru/20220715/mid-1802713757.html
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в мире, голубой нил (штат)
Около 140 тысяч суданцев стали беженцами из-за межплеменного конфликта
Минздрав Судана: около 140 тысяч суданцев стали беженцами из-за межплеменного конфликта
ХАРТУМ, 23 июл - РИА Новости. Около 140 тысяч человек стали беженцами в результате вспыхнувшего в июле межплеменного конфликта в провинции Голубой Нил на юго-востоке Судана, им угрожает холера, малярия и другие заболевания, сообщил РИА Новости министр здравоохранения провинции Гамаль Насер ас-Сейид.
Столкновения между племенами в провинции Голубой Нил
начались 9 июля из-за земельных споров. Один из местных правозащитников рассказал изданию Sudan Tribune, что история началась с убийства человека в районе Аддаси, после чего на востоке провинции вспыхнули вооруженные столкновения. Как сообщил другой активист, представители племени хауса вступили в столкновения с фалата и ангассана. Он пояснил, что эти события представляют собой конфликт между скотоводческими и земледельческими племенами.
"Число беженцев в административном центре провинции - городе эд-Дамазин составляет 120 тысяч человек, их разместили в восьми школах", - сообщил глава минздрава провинции. Еще 20 тысяч человек размещены в других городах.
По словам ас-Сейида, школы совершенно не приспособлены для проживания большого числа беженцев, санитарная обстановка плохая, есть проблемы с канализацией. Он предупредил, что в местах размещения есть опасность возникновения эпидемий малярии, лихорадки и холеры, при том, что в провинции нет необходимого запаса лекарств и медицинского оборудования.
По данным местного минздрава, число жертв конфликта составило к минувшей среде 109 человек, еще 290 пострадали. Ситуация нормализовалась после того, как на прошлой неделе в провинцию были направлены армейские подразделения для поддержания порядка.