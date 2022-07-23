https://ria.ru/20220723/spetsoperatsiya-1804564586.html

Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки

Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 23.07.2022

Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Турции, РФ, Украины и ООН спустя день после заключения соглашения о снятии... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:44

2022-07-23T21:44

2022-07-23T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

джо байден

джейк салливан

турция

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803513447_195:539:2878:2048_1920x0_80_0_0_6ca425197b35754483e138bebab31e1a.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Турции, РФ, Украины и ООН спустя день после заключения соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу сельхозпродукции с Украины начали работу в координационном центре по продовольствию в Стамбуле.Его задача - обеспечение вывоза зерна из украинских портов. Генсек ООН Антониу Гутерреш еще вчера указывал на максимальные сроки начала работы центра - до двух недель.Вместе с тем появились сообщения об ударе по украинскому порту Одесса. Министр обороны Турции заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы. По его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту. Российская сторона пока не комментировала возникшую ситуацию.Ход операцииМинобороны РФ в субботу сообщило, что всего с начала операции на Украине были уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня. В частности российские силы сбили за прошедшие сутки 11 дронов.Кроме того, российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под Николаевом.Также ведомство сообщило, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 24 взвода гаубиц Д-20, 15 взводов установок "Гвоздика" в ДНР, в частности в районе населенных пунктов Адамовка, Славянск и Северск.Помощь СШАПрезидент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.При этом США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать. В частности Вашингтон планирует в августе начать поставки на Украину партии из 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.Кроме того, США помогают с запчастями для имеющегося у Украины авиапарка, однако не передавали Украине военных самолетов: у Вашингтона нет ни самолетов МиГ, ни самолетов Су, которые применяют украинские силы.В Пентагоне добавили, что США на данном этапе также не проводят обучение украинских пилотов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220720/himars-1803737112.html

турция

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, антониу гутерреш, джо байден, джейк салливан, турция, сша, украина, оон, министерство обороны сша