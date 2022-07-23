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Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/spetsoperatsiya-1804564586.html
Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки
Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 23.07.2022
Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Турции, РФ, Украины и ООН спустя день после заключения соглашения о снятии... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T21:44
2022-07-23T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
джо байден
джейк салливан
турция
сша
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Турции, РФ, Украины и ООН спустя день после заключения соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу сельхозпродукции с Украины начали работу в координационном центре по продовольствию в Стамбуле.Его задача - обеспечение вывоза зерна из украинских портов. Генсек ООН Антониу Гутерреш еще вчера указывал на максимальные сроки начала работы центра - до двух недель.Вместе с тем появились сообщения об ударе по украинскому порту Одесса. Министр обороны Турции заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы. По его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту. Российская сторона пока не комментировала возникшую ситуацию.Ход операцииМинобороны РФ в субботу сообщило, что всего с начала операции на Украине были уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня. В частности российские силы сбили за прошедшие сутки 11 дронов.Кроме того, российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под Николаевом.Также ведомство сообщило, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 24 взвода гаубиц Д-20, 15 взводов установок "Гвоздика" в ДНР, в частности в районе населенных пунктов Адамовка, Славянск и Северск.Помощь СШАПрезидент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.При этом США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать. В частности Вашингтон планирует в августе начать поставки на Украину партии из 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.Кроме того, США помогают с запчастями для имеющегося у Украины авиапарка, однако не передавали Украине военных самолетов: у Вашингтона нет ни самолетов МиГ, ни самолетов Су, которые применяют украинские силы.В Пентагоне добавили, что США на данном этапе также не проводят обучение украинских пилотов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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турция
сша
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в мире, антониу гутерреш, джо байден, джейк салливан, турция, сша, украина, оон, министерство обороны сша
21:44 23.07.2022
 
Спецоперация, 23 июля: работа в рамках продуктовой сделки

Глава Минобороны Турции Акар сообщил о начале работы стран в центре по продовольствию

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР на одной из улиц в Мариуполе
Военнослужащие НМ ДНР на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости /
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Военнослужащие НМ ДНР на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Турции, РФ, Украины и ООН спустя день после заключения соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу сельхозпродукции с Украины начали работу в координационном центре по продовольствию в Стамбуле.
Его задача - обеспечение вывоза зерна из украинских портов. Генсек ООН Антониу Гутерреш еще вчера указывал на максимальные сроки начала работы центра - до двух недель.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вместе с тем появились сообщения об ударе по украинскому порту Одесса. Министр обороны Турции заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы. По его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту. Российская сторона пока не комментировала возникшую ситуацию.

Ход операции

Минобороны РФ в субботу сообщило, что всего с начала операции на Украине были уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня. В частности российские силы сбили за прошедшие сутки 11 дронов.
Кроме того, российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под Николаевом.
Также ведомство сообщило, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 24 взвода гаубиц Д-20, 15 взводов установок "Гвоздика" в ДНР, в частности в районе населенных пунктов Адамовка, Славянск и Северск.

Помощь США

Президент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
При этом США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать. В частности Вашингтон планирует в августе начать поставки на Украину партии из 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.
Кроме того, США помогают с запчастями для имеющегося у Украины авиапарка, однако не передавали Украине военных самолетов: у Вашингтона нет ни самолетов МиГ, ни самолетов Су, которые применяют украинские силы.
В Пентагоне добавили, что США на данном этапе также не проводят обучение украинских пилотов.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:10Специальная военная операция на Украине
Пентагон пообещал поставить Украине еще четыре РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешДжо БайденДжейк СалливанТурцияСШАУкраинаООНМинистерство обороны США
 
 
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