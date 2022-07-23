Украинские силовики размещают вооружения в жилых домах ДНР
Минобороны: ВСУ размещают вооружения в жилых домах и учебных заведениях ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные и националисты размещают вооружения в жилых домах и учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Артемовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (улица Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов", - сказал он.
Аналогичная ситуация в городе Краматорске, где противник разместил огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах на улице Парковая. При этом, по словам Мизинцева, под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
Помимо этого подразделения теробороны разместились на территории школы № 6 в Константиновке. "На подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - заявил Мизинцев.