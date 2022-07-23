https://ria.ru/20220723/spetsoperatsiya-1804563474.html

Украинские силовики размещают вооружения в жилых домах ДНР

Украинские силовики размещают вооружения в жилых домах ДНР - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские силовики размещают вооружения в жилых домах ДНР

Украинские военные и националисты размещают вооружения в жилых домах и учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил в субботу руководитель... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:33

2022-07-23T21:33

2022-07-23T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

константиновка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159225_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_96da7ff0da3ea4ad1b9a9985ca835fdc.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные и националисты размещают вооружения в жилых домах и учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.Аналогичная ситуация в городе Краматорске, где противник разместил огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах на улице Парковая. При этом, по словам Мизинцева, под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.Помимо этого подразделения теробороны разместились на территории школы № 6 в Константиновке. "На подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - заявил Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, краматорск, константиновка