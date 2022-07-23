https://ria.ru/20220723/spetsoperatsiya-1804479731.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:05

2022-07-23T15:05

2022-07-23T17:14

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои на харьковском направлении — в Удах, Цуповке, Дементиевке, Больших Проходах, Рубежном, Питомнике, Верхнем и Старом Салтове. Кроме того, части России, ДНР и ЛНР не прекращают продвижение к восточным окраинам Соледара на бахмутском направлении.Параллельно российские войска проводят работу по уничтожению военных объектов Украины. Было ликвидировано 12 пунктов управления, 226 районов скопления живой силы и техники противника, 55 артиллерийских взводов, четыре склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 763 реактивные системы залпового огня, 4146 танков и других бронемашин, 3185 орудий полевой артиллерии и 4453 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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