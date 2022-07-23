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На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией - РИА Новости, 23.07.2022
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На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией - РИА Новости, 23.07.2022
На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, пишет украинское издание "Европейская правда". РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T02:15
2022-07-23T10:05
роберт фицо
украина
словакия
санкции в отношении россии
братислава
в мире
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, пишет украинское издание "Европейская правда".Позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в стране на досрочных выборах, предполагают авторы статьи, напомнив, что политику передачи вооружений критикует лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо.Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе.
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роберт фицо, украина, словакия, санкции в отношении россии, братислава, в мире, венгрия, виктор орбан
02:15 23.07.2022 (обновлено: 10:05 23.07.2022)
 
На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией

ЕП: Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и поддержки санкций против России

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, пишет украинское издание "Европейская правда".
Позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в стране на досрочных выборах, предполагают авторы статьи, напомнив, что политику передачи вооружений критикует лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо.

"Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", — говорится в статье.

Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.

"Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта", — пишет ЕП.

Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Роберт ФицоУкраинаСловакияСанкции в отношении РоссииБратиславаВ миреВенгрияВиктор Орбан
 
 
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