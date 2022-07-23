https://ria.ru/20220723/soyuznik-1804441205.html

На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией

На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией - РИА Новости, 23.07.2022

На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией

Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, пишет украинское издание "Европейская правда". РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T02:15

2022-07-23T02:15

2022-07-23T10:05

роберт фицо

украина

словакия

санкции в отношении россии

братислава

в мире

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, пишет украинское издание "Европейская правда".Позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в стране на досрочных выборах, предполагают авторы статьи, напомнив, что политику передачи вооружений критикует лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо.Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе.

https://ria.ru/20220722/zapad-1804278823.html

украина

словакия

братислава

венгрия

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роберт фицо, украина, словакия, санкции в отношении россии, братислава, в мире, венгрия, виктор орбан