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На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией - РИА Новости, 23.07.2022
На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, пишет украинское издание "Европейская правда". РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T02:15
2022-07-23T02:15
2022-07-23T10:05
роберт фицо
украина
словакия
санкции в отношении россии
братислава
в мире
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, пишет украинское издание "Европейская правда".Позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в стране на досрочных выборах, предполагают авторы статьи, напомнив, что политику передачи вооружений критикует лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо.Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе.
https://ria.ru/20220722/zapad-1804278823.html
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роберт фицо, украина, словакия, санкции в отношении россии, братислава, в мире, венгрия, виктор орбан
02:15 23.07.2022 (обновлено: 10:05 23.07.2022)
На Украине предрекли потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
ЕП: Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и поддержки санкций против России