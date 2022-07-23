https://ria.ru/20220723/rzhavchina-1804446645.html

Ученый рассказал, когда появятся материалы для самозалечивания ржавчины

Ученый рассказал, когда появятся материалы для самозалечивания ржавчины - РИА Новости, 23.07.2022

Ученый рассказал, когда появятся материалы для самозалечивания ржавчины

Материалы, которые сами "лечат" ржавчину, затягивают дыры и сколы, воссоздают первоначальный внешний вид могут появиться в России в ближайшие 10-15 лет,... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T07:24

2022-07-23T07:24

2022-07-23T07:24

наука

севастополь

технологии

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Материалы, которые сами "лечат" ржавчину, затягивают дыры и сколы, воссоздают первоначальный внешний вид могут появиться в России в ближайшие 10-15 лет, рассказал РИА Новости на прошедшем интенсиве "Архипелаг 2022" заведующий лабораторией "Материалы для применения в экстремальных условиях" Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение" на базе МГТУ Вячеслав Селезнев.Он уточнил, что стоит отдельный вопрос стоимости таких материалов и рациональности их применения. "Если для применения "антиржавчины" общая стоимость работ увеличивается от 20% до 80% в зависимости от изделий, и это уже стало обязательным требованием на ответственных сооружениях согласно приказу Минстроя, то "самозатягивающийся" бак дороже обычного из металла в 20-100 раз и применяется на специальных видах техники, где требование самозалечивания является обязательным", - добавил ученый.При этом он убежден, что в ближайшие 10–15 лет подобные технологии и материалы станут более востребованными. За счет объемов заказов будет снижаться их стоимость и доступность их применения. Подобные материалы будут использоваться для изготовления морских судов, квадрокоптеров, автомобилей."Однако стоит различать маркетинговый ход потребительского рынка и технологии с материалами, основанными теорией потребительского поведения. На сегодняшний день имеются материалы, которые предотвращают появление ржавчины, например, применение подгрунтовки по металлу "антиржавчина" или свойства затягивания дыр и сколов. Известное решение - пожаровзрывобезопасные топливные баки, которые выдерживают дыры от пуль стрелкового оружия и "самозатягиваются", - заключил специалист.Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2022" для разработчиков, предпринимателей, региональных управленческих команд и вузов, развивающих проекты в сфере новых технологий, организованный Платформой НТИ, Университетом 2035, Фондом НТИ, АСИ, Минобрнауки и правительством Севастополя проходил в городе с 5 по 20 июля.

https://ria.ru/20200211/1564556666.html

https://ria.ru/20211213/tpu-1763362891.html

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севастополь, технологии, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), агентство стратегических инициатив (аси)