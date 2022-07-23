https://ria.ru/20220723/rubl-1804445412.html

В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года

В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года - РИА Новости, 23.07.2022

В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года

Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца года, а вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T06:55

2022-07-23T06:55

2022-07-23T10:08

иван абрамов

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

курс рубля

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца года, а вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.Вчера Банк России неожиданно снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до восьми процентов годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5 процента. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше — 0,75 или 0,5 процентного пункта, но никто не прогнозировал более значительного понижения.По его словам, тем самым вырастет доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств."Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств", — отметил сенатор.Одновременно со снижением ключевой ставки, ожидает Абрамов, будет снижаться и курс рубля."Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы", — подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/rubl-1803795509.html

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иван абрамов, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), курс рубля