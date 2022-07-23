https://ria.ru/20220723/rossiya-1804568230.html

Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России

Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России - РИА Новости, 23.07.2022

Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T22:43

2022-07-23T22:43

2022-07-23T22:58

специальная военная операция на украине

политика

здоровье - общество

херсонская область

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России.Ранее в субботу пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе создается избирательная комиссия создается для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ."Мы уже строим будущее для наших детей в составе великой и единой России", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. По его словам, Херсонская область готовится к самому главному выбору, который будет сделан в ближайшее время. "Мы проведем референдум, сделаем правильный выбор в пользу здравого рассудка и в пользу будущего наших детей", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, здоровье - общество, херсонская область , россия, запорожская область