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Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России
Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России - РИА Новости, 23.07.2022
Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T22:43
2022-07-23T22:58
специальная военная операция на украине
политика
здоровье - общество
херсонская область
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России.Ранее в субботу пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе создается избирательная комиссия создается для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ."Мы уже строим будущее для наших детей в составе великой и единой России", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. По его словам, Херсонская область готовится к самому главному выбору, который будет сделан в ближайшее время. "Мы проведем референдум, сделаем правильный выбор в пользу здравого рассудка и в пользу будущего наших детей", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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политика, здоровье - общество, херсонская область , россия, запорожская область
22:43 23.07.2022 (обновлено: 22:58 23.07.2022)
 
Администрация Херсонской области: регион видит будущее в составе России

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: будущее региона в составе России

© РИА НовостиСело Казачьи Лагеря в Херсонской области
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России.
Ранее в субботу пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе создается избирательная комиссия создается для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ.
"Мы уже строим будущее для наших детей в составе великой и единой России", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. По его словам, Херсонская область готовится к самому главному выбору, который будет сделан в ближайшее время. "Мы проведем референдум, сделаем правильный выбор в пользу здравого рассудка и в пользу будущего наших детей", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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