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На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля
На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 23.07.2022
На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:41
2022-07-23T09:41
2022-07-23T09:43
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Дополняется, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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происшествия, россия, москва, авто
09:41 23.07.2022 (обновлено: 09:43 23.07.2022)
На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве