https://ria.ru/20220723/proisshestvie-1804459608.html

На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля

На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 23.07.2022

На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:41

2022-07-23T09:41

2022-07-23T09:43

происшествия

россия

москва

авто

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Дополняется, что движение осуществляется по одной полосе из трех.

https://ria.ru/20220722/dtp-1804427081.html

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происшествия, россия, москва, авто