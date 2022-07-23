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На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 23.07.2022
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На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля
На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 23.07.2022
На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:41
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происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Дополняется, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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происшествия, россия, москва, авто
09:41 23.07.2022 (обновлено: 09:43 23.07.2022)
 
На юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На Волгоградском проспекте (перед пересечением с Ташкентской улицей) при движении в сторону области столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Дополняется, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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