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СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье - РИА Новости, 23.07.2022
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СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье
СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье - РИА Новости, 23.07.2022
СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье
В Приморье возбудили уголовное дело против подростка, избившего пожилую женщину, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T08:29
2022-07-23T12:32
происшествия
россия
приморский край
дунай (река)
юбилейный
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. В Приморье возбудили уголовное дело против подростка, избившего пожилую женщину, сообщает региональный главк Следственного комитета.Внимание ведомства привлекли появившиеся в Telegram-каналах и СМИ видеозаписи, на одной из которых юноша бьет женщину ногой в лицо и требует у нее деньги, а из других становится ясно, что местные жители нашли и наказали и этого подростка, и его товарища, снимавшего видео.Следователи выяснили, что избиение произошло в квартире одного из домов на улице Юбилейной в поселке Дунай 14 и 15 июля, а жертвой стала 74-летняя женщина.При этом подросток требовал отдать ему банковскую карту его матери и тысячу рублей.В квартире находился еще один подросток, который снимал происходящее на телефон и пытался успокоить приятеля.Подозреваемого задержали, против него возбудили дело о разбое. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Кроме того, следователи могут возбудить еще одно уголовное дело — против местного жителя, наказавшего подозреваемого. В СК рассказали также, что с тем, кто снимал видео, взрослые провели воспитательную беседу, но физического насилия к нему не применяли, а отвезли его на буй в нескольких сотнях метров от берега, оставили его там, но сразу же за ним вернулись.
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html
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россия
приморский край
дунай (река)
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происшествия, россия, приморский край, дунай (река), юбилейный
08:29 23.07.2022 (обновлено: 12:32 23.07.2022)
 
СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье

СК возбудил дело после разбойного нападения подростка на пенсионерку в Приморье

Кадр видео с подростком, которого высадили на буй в Приморском крае
Кадр видео с подростком, которого высадили на буй в Приморском крае
Кадр видео с подростком, которого высадили на буй в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. В Приморье возбудили уголовное дело против подростка, избившего пожилую женщину, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Внимание ведомства привлекли появившиеся в Telegram-каналах и СМИ видеозаписи, на одной из которых юноша бьет женщину ногой в лицо и требует у нее деньги, а из других становится ясно, что местные жители нашли и наказали и этого подростка, и его товарища, снимавшего видео.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Следователи выяснили, что избиение произошло в квартире одного из домов на улице Юбилейной в поселке Дунай 14 и 15 июля, а жертвой стала 74-летняя женщина.

"Фигурант напал на нее, при этом стал наносить ей множество ударов твердым предметом в область головы, лица и тела. <…> Он высказывал угрозы убийством и использовал колюще-режущий предмет, демонстрируя который он подавлял ее волю к сопротивлению", — говорится в сообщении.

При этом подросток требовал отдать ему банковскую карту его матери и тысячу рублей.
В квартире находился еще один подросток, который снимал происходящее на телефон и пытался успокоить приятеля.
Подозреваемого задержали, против него возбудили дело о разбое. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
Кроме того, следователи могут возбудить еще одно уголовное дело — против местного жителя, наказавшего подозреваемого. В СК рассказали также, что с тем, кто снимал видео, взрослые провели воспитательную беседу, но физического насилия к нему не применяли, а отвезли его на буй в нескольких сотнях метров от берега, оставили его там, но сразу же за ним вернулись.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайДунай (река)Юбилейный
 
 
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