https://ria.ru/20220723/proisshestvie-1804450270.html

СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье

СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье - РИА Новости, 23.07.2022

СК возбудил дело после избиения подростком пенсионерки в Приморье

В Приморье возбудили уголовное дело против подростка, избившего пожилую женщину, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T08:29

2022-07-23T08:29

2022-07-23T12:32

происшествия

россия

приморский край

дунай (река)

юбилейный

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. В Приморье возбудили уголовное дело против подростка, избившего пожилую женщину, сообщает региональный главк Следственного комитета.Внимание ведомства привлекли появившиеся в Telegram-каналах и СМИ видеозаписи, на одной из которых юноша бьет женщину ногой в лицо и требует у нее деньги, а из других становится ясно, что местные жители нашли и наказали и этого подростка, и его товарища, снимавшего видео.Следователи выяснили, что избиение произошло в квартире одного из домов на улице Юбилейной в поселке Дунай 14 и 15 июля, а жертвой стала 74-летняя женщина.При этом подросток требовал отдать ему банковскую карту его матери и тысячу рублей.В квартире находился еще один подросток, который снимал происходящее на телефон и пытался успокоить приятеля.Подозреваемого задержали, против него возбудили дело о разбое. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Кроме того, следователи могут возбудить еще одно уголовное дело — против местного жителя, наказавшего подозреваемого. В СК рассказали также, что с тем, кто снимал видео, взрослые провели воспитательную беседу, но физического насилия к нему не применяли, а отвезли его на буй в нескольких сотнях метров от берега, оставили его там, но сразу же за ним вернулись.

https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html

https://ria.ru/20220711/krym-1801817131.html

россия

приморский край

дунай (река)

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происшествия, россия, приморский край, дунай (река), юбилейный