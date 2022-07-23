https://ria.ru/20220723/pozhar-1804555141.html

Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали

Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 23.07.2022

Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали

Возгорание на двух балконах в Подмосковье локализовали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T19:59

2022-07-23T19:59

2022-07-23T20:08

происшествия

люберцы

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание на двух балконах в Подмосковье локализовали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее в главке рассказали РИА Новости о пожаре на улице Победы в подмосковных Люберцах. Горели два балкона на 22-м и 23-м этажах. Возгорание тушили пять пожарных расчетов."Пожар локализован на восьми квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220722/kamery-1804268132.html

люберцы

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, люберцы