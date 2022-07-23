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Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 23.07.2022
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Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали
Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 23.07.2022
Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали
Возгорание на двух балконах в Подмосковье локализовали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:59
2022-07-23T20:08
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание на двух балконах в Подмосковье локализовали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее в главке рассказали РИА Новости о пожаре на улице Победы в подмосковных Люберцах. Горели два балкона на 22-м и 23-м этажах. Возгорание тушили пять пожарных расчетов."Пожар локализован на восьми квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, люберцы
19:59 23.07.2022 (обновлено: 20:08 23.07.2022)
 
Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали

Возгорание на двух балконах в подмосковных Люберцах локализовали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание на двух балконах в Подмосковье локализовали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее в главке рассказали РИА Новости о пожаре на улице Победы в подмосковных Люберцах. Горели два балкона на 22-м и 23-м этажах. Возгорание тушили пять пожарных расчетов.
"Пожар локализован на восьми квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Ж/д переезд в Раменском округе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:12Новости Подмосковья
В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов
 
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