https://ria.ru/20220723/pozhar-1804555141.html
Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали
Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 23.07.2022
Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали
Возгорание на двух балконах в Подмосковье локализовали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:59
2022-07-23T19:59
2022-07-23T20:08
происшествия
люберцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание на двух балконах в Подмосковье локализовали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее в главке рассказали РИА Новости о пожаре на улице Победы в подмосковных Люберцах. Горели два балкона на 22-м и 23-м этажах. Возгорание тушили пять пожарных расчетов."Пожар локализован на восьми квадратных метрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220722/kamery-1804268132.html
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_60fc6e988f3c689eec071f7a55cc6f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы
19:59 23.07.2022 (обновлено: 20:08 23.07.2022)
Пожар в многоэтажке в Подмосковье локализовали
Возгорание на двух балконах в подмосковных Люберцах локализовали