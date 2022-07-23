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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.07.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:23
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общество
россия
москва
погода
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, россия, москва, погода, центр "фобос", михаил леус
11:23 23.07.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: жара до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПешеходы на Бородинском мосту в Москве
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пешеходы на Бородинском мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. Небольшая облачность, без осадков, плюс 27 - плюс 29 тепла в Москве, плюс 25 - плюс 30 в Подмосковье. Ветер северо-западный, несильный от 2 до 7 метров в секунду", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоРоссияМоскваПогодаЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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