https://ria.ru/20220723/pogoda-1804470805.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.07.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T11:23

2022-07-23T11:23

2022-07-23T11:23

общество

россия

москва

погода

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html

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общество, россия, москва, погода, центр "фобос", михаил леус