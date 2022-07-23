https://ria.ru/20220723/pogoda-1804470805.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:23
2022-07-23T11:23
2022-07-23T11:23
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погода
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html
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общество, россия, москва, погода, центр "фобос", михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: жара до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу