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Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля
Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля - РИА Новости, 23.07.2022
Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T23:09
2022-07-23T23:09
2022-07-23T23:18
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Каир Лавров прибыл 23 июля в рамках африканского турне, в ходе которого он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго."Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки", - написала Захарова в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, здоровье - общество, россия, каир (город), египет, сергей лавров
23:09 23.07.2022 (обновлено: 23:18 23.07.2022)
Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля
Захарова: Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля в Каире