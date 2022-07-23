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Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля

Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля - РИА Новости, 23.07.2022

Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T23:09

2022-07-23T23:09

2022-07-23T23:18

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Каир Лавров прибыл 23 июля в рамках африканского турне, в ходе которого он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго."Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки", - написала Захарова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220722/prioritety-1804173195.html

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каир (город)

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Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, россия, каир (город), египет, сергей лавров