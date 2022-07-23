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Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля - РИА Новости, 23.07.2022
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Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля
Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля - РИА Новости, 23.07.2022
Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T23:09
2022-07-23T23:18
в мире
здоровье - общество
россия
каир (город)
египет
сергей лавров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Каир Лавров прибыл 23 июля в рамках африканского турне, в ходе которого он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго."Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки", - написала Захарова в Telegram-канале.
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каир (город)
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в мире, здоровье - общество, россия, каир (город), египет, сергей лавров
23:09 23.07.2022 (обновлено: 23:18 23.07.2022)
 
Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля

Захарова: Лавров проведет переговоры с руководством Египта 24 июля в Каире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Каир Лавров прибыл 23 июля в рамках африканского турне, в ходе которого он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
"Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки", - написала Захарова в Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 07:27
Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки
 
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