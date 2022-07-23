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Эксперт перечислил особые пенсионные льготы для женщин - РИА Новости, 23.07.2022
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Эксперт перечислил особые пенсионные льготы для женщин
Эксперт перечислил особые пенсионные льготы для женщин - РИА Новости, 23.07.2022
Эксперт перечислил особые пенсионные льготы для женщин
Женщинам, также, как и мужчинам, для получения страховой пенсии по старости нужно накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года — 15 лет) и количество... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T01:20
2022-07-23T01:20
общество
россия
дмитрий ключник
пенсии
нпф эволюция
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Женщинам, также, как и мужчинам, для получения страховой пенсии по старости нужно накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года — 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года — 30), а также достичь пенсионного возраста (56,5 лет, а с 2028 года — 60 лет). Однако некоторые женщины могут выйти на пенсию раньше, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию АО “НПФ Эволюция” Дмитрий Ключник.С тремя и четырьмя детьми пенсия назначается на три и четыре года соответственно раньше пенсионного возраста. При этом, у женщины должно быть не менее 15 лет трудового стажа, добавил он.Также досрочный выход на пенсию возможен для тех женщин, которые работали в районах Крайнего Севера, которые накопили 37 лет и более трудового стажа, а также представительниц социально значимых и опасных профессий, заключил Ключник.
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общество, россия, дмитрий ключник, пенсии, нпф эволюция
01:20 23.07.2022
 
Эксперт перечислил особые пенсионные льготы для женщин

Эксперт Ключник заявил о возможности пенсии в 50 лет для женщин с пятью и более детьми

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Женщинам, также, как и мужчинам, для получения страховой пенсии по старости нужно накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года — 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года — 30), а также достичь пенсионного возраста (56,5 лет, а с 2028 года — 60 лет). Однако некоторые женщины могут выйти на пенсию раньше, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию АО “НПФ Эволюция” Дмитрий Ключник.
"Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет", — сообщил он.
С тремя и четырьмя детьми пенсия назначается на три и четыре года соответственно раньше пенсионного возраста. При этом, у женщины должно быть не менее 15 лет трудового стажа, добавил он.
Также досрочный выход на пенсию возможен для тех женщин, которые работали в районах Крайнего Севера, которые накопили 37 лет и более трудового стажа, а также представительниц социально значимых и опасных профессий, заключил Ключник.
Рубли - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 02:15
Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате
 
ОбществоРоссияДмитрий КлючникПенсииНПФ Эволюция
 
 
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