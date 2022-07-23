https://ria.ru/20220723/ospa-1804561575.html

"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян

"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022

"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян

Центр "Вектор" Роспотребнадзора готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:05

2022-07-23T21:05

2022-07-23T21:05

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

россия

европа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

оспа обезьян

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В пресс-службе Роспотребнадзора сообщали журналистам, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну. Кроме того, на сайте ведомства отмечалось, что необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории РФ из-за оспы обезьян нет. В России подтвержден один завозной случай оспы обезьян, состояние заразившегося россиянина не вызывает опасений."ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян", - говорится в сообщении.Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.

россия

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, оспа обезьян