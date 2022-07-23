"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян
Центр "Вектор" готов помогать противодействующим распространению оспы обезьян странам
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщали журналистам, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну. Кроме того, на сайте ведомства отмечалось, что необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории РФ из-за оспы обезьян нет. В России подтвержден один завозной случай оспы обезьян, состояние заразившегося россиянина не вызывает опасений.
"ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.