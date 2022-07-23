Рейтинг@Mail.ru
"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/ospa-1804561575.html
"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян
"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022
"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян
Центр "Вектор" Роспотребнадзора готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T21:05
2022-07-23T21:05
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
россия
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1a1b76d9e19e109045937fe265694a59.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В пресс-службе Роспотребнадзора сообщали журналистам, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну. Кроме того, на сайте ведомства отмечалось, что необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории РФ из-за оспы обезьян нет. В России подтвержден один завозной случай оспы обезьян, состояние заразившегося россиянина не вызывает опасений."ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян", - говорится в сообщении.Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_cadc1d3cd9eac5e7022f63e3f81ae939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, оспа обезьян
21:05 23.07.2022
 
"Вектор" готов помогать странам, борющимся с распространением оспы обезьян

Центр "Вектор" готов помогать противодействующим распространению оспы обезьян странам

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщали журналистам, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну. Кроме того, на сайте ведомства отмечалось, что необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории РФ из-за оспы обезьян нет. В России подтвержден один завозной случай оспы обезьян, состояние заразившегося россиянина не вызывает опасений.
"ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
Инфографика
Посмотреть
 
Здоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусРоссияЕвропаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала