https://ria.ru/20220723/orban-1804502184.html

Орбан предрек Западу глобальный кризис после 2030 года

Орбан предрек Западу глобальный кризис после 2030 года - РИА Новости, 23.07.2022

Орбан предрек Западу глобальный кризис после 2030 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек миру глобальный кризис, который затронет Европу и США. Об этом он говорил, выступая в румынском городе... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:10

2022-07-23T15:10

2022-07-23T17:10

в мире

сша

европа

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек миру глобальный кризис, который затронет Европу и США. Об этом он говорил, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.По мнению Орбана, кризис следует ожидать к 2030 году, и Венгрия должна к этому хорошо подготовиться."К тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис <...> В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури <...> Именно тогда нам нужно быть в отличной форме: нужна дипломатическая, экономическая, интеллектуальная и военная сила", — сказал премьер.Поэтому, полагает Орбан, Венгрии нужна "стратегия успешного локального исключения в глобальном кризисе", ей следует держаться подальше от войны, миграции, гендерного безумия, глобального минимального налога и общеевропейской рецессии. "Нам удавалось оставаться в стороне от этого в 2010 и 2020 годах, мы выходили из каждого кризиса сильнее, чем когда в него входили", — добавил глава правительства.По его словам, достичь этих целей помогут: охрана границ, семья как основа общества, крупные военно-промышленные разработки, диверсификация источников энергии, использование технологических изменений, приток иностранного капитала как с Востока, так и с Запада, использование транзитных возможностей, политическая стабильность, духовные основы и национальные амбиции."Чтобы сохранить наши национальные амбиции в предстоящий трудный период, мы должны оставаться вместе, вместе с родиной должны оставаться Трансильвания и другие районы, населенные венграми в Карпатском бассейне", — заключил Орбан.Глава венгерского правительства не впервые предупреждает о грядущем кризисе. Особую озабоченность у него вызывает ситуация с энергоносителями: Будапешт уже объявил чрезвычайное положение в энергетике и ведет с Россией переговоры о закупке дополнительных объемов газа.

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, виктор орбан