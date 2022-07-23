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В Камеруне прошли похороны Пьера Нарцисса

В Камеруне прошли похороны Пьера Нарцисса - РИА Новости, 23.07.2022

В Камеруне прошли похороны Пьера Нарцисса

В Камеруне состоялись похороны российского певца местного происхождения Пьера Нарцисса, сообщили РИА Новости в посольстве африканской страны в Москве. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T22:22

2022-07-23T22:22

2022-07-23T22:33

камерун

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Камеруне состоялись похороны российского певца местного происхождения Пьера Нарцисса, сообщили РИА Новости в посольстве африканской страны в Москве."Похороны Пьера Нарцисса прошли... в 13 часов по местному времени в деревне Бонаматеке", - сказал пресс-секретарь посольства Танга Бианг.По его словам, накануне была проведена прощальная церемония по камерунским обычаям.Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на шоу "Фабрика звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии. Скончался Нарцисс 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания проходила в ритуальном зале ЦКБ. Гроб был накрыт флагом Камеруна, друзья и поклонники артиста принесли множество красных, розовых и белых роз.

камерун

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камерун