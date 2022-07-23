https://ria.ru/20220723/moshenniki-1804443219.html
Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные будущих жертв
Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные будущих жертв - РИА Новости, 23.07.2022
Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные будущих жертв
Мошенники стали чаще использовать "социологические опросы" и "исследования потребителей" для создания баз данных потенциальных жертв, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T04:42
2022-07-23T04:42
2022-07-23T04:57
общество
мошенничество
россия
ольга дайнеко
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мошенники стали чаще использовать "социологические опросы" и "исследования потребителей" для создания баз данных потенциальных жертв, заявила РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Эксперт отметила, что интерес мошенников к соцопросам объясняется тем, что сегодня россияне стали с большей настороженностью относится к звонкам, смс и электронным письмам с запросами, при любом упоминании в таких запросах данных банковского счета."А вот на разного рода "социологические опросы", "исследования потребителей" готовы общаться охотнее", — уточнила Дайнеко.При этом, по оценкам Дайнеко, стоимость такой базы данных зависит от количества в ней жертв — чем больше, тем дороже. Базы кочуют и корректируются. Также учитывается такой показатель, как "скоринговый балл" потенциальной жертвы — сведения не только в виде документов, например, паспорта и места жительства, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека."Просто база, слитая или похищенная, из миллионов "строк" мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека", — пояснила она.В начале июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях говорил, что раньше мошенники охотились за деньгами, а сейчас они охотятся "за головами" — за теми людьми, у которых можно максимально долго под разными предлогами вымогать деньги, в том числе взятые в долг у банка, родственников или знакомых.
https://ria.ru/20220715/sberbank-1802877233.html
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общество, мошенничество, россия, ольга дайнеко
04:42 23.07.2022 (обновлено: 04:57 23.07.2022)
Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные будущих жертв
Эксперт Дайнеко: мошенники собирают данные россиян под видом соцопросов
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мошенники стали чаще использовать "социологические опросы" и "исследования потребителей" для создания баз данных потенциальных жертв, заявила РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
"Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности" для дальнейшего обмана", — сказала она.
Эксперт отметила, что интерес мошенников
к соцопросам объясняется тем, что сегодня россияне стали с большей настороженностью относится к звонкам, смс и электронным письмам с запросами, при любом упоминании в таких запросах данных банковского счета.
"А вот на разного рода "социологические опросы", "исследования потребителей" готовы общаться охотнее", — уточнила Дайнеко
.
При этом, по оценкам Дайнеко, стоимость такой базы данных зависит от количества в ней жертв — чем больше, тем дороже. Базы кочуют и корректируются. Также учитывается такой показатель, как "скоринговый балл" потенциальной жертвы — сведения не только в виде документов, например, паспорта и места жительства, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.
"Просто база, слитая или похищенная, из миллионов "строк" мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека", — пояснила она.
В начале июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях
говорил, что раньше мошенники охотились за деньгами, а сейчас они охотятся "за головами" — за теми людьми, у которых можно максимально долго под разными предлогами вымогать деньги, в том числе взятые в долг у банка, родственников или знакомых.