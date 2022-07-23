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Суд в Молдавии арестовал на 30 суток вице-председателя партии "Шор" Таубер - РИА Новости, 23.07.2022
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Суд в Молдавии арестовал на 30 суток вице-председателя партии "Шор" Таубер
Суд в Молдавии арестовал на 30 суток вице-председателя партии "Шор" Таубер - РИА Новости, 23.07.2022
Суд в Молдавии арестовал на 30 суток вице-председателя партии "Шор" Таубер
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер приговорена к 30 суткам предварительного ареста в изоляторе, такое решение вынес в субботу РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:07
2022-07-23T17:07
в мире
майя санду
филипп киркоров
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер приговорена к 30 суткам предварительного ареста в изоляторе, такое решение вынес в субботу районный суд Кишинева.Ранее прокуроры предъявили политику обвинение в сознательном получении финансирования партии от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении политической партии."Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и применил меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО сроком на 30 суток в отношении обвиняемой Таубер", - говорится в тексте решения районного суда.Таубер на выходе из зала суда заявила, что вердикт ее не удивил. "Это ожидаемое решение, оно было вынесено по указке президента Майи Санду. Это политическое давление на оппозицию", - заявила политик журналистам.В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в эфире телеканала TVR о Moldova о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева.Партия "Шор" организовала и провела 19 июня в центре Кишинева протест под лозунгом "Новая жизнь". В акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады.
https://ria.ru/20220723/eaes-1804494913.html
https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html
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в мире, майя санду, филипп киркоров, молдавия, кишинев
17:07 23.07.2022
 
Суд в Молдавии арестовал на 30 суток вице-председателя партии "Шор" Таубер

Суд Кишинева арестовал на 30 суток вице-председателя партии "Шор" Таубер

© SputnikСторонники и члены Партии "Шор" пикетируют в пятницу здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер
Сторонники и члены Партии Шор пикетируют в пятницу здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Sputnik
Сторонники и члены Партии "Шор" пикетируют в пятницу здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер приговорена к 30 суткам предварительного ареста в изоляторе, такое решение вынес в субботу районный суд Кишинева.
Ранее прокуроры предъявили политику обвинение в сознательном получении финансирования партии от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении политической партии.
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"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и применил меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО сроком на 30 суток в отношении обвиняемой Таубер", - говорится в тексте решения районного суда.
Таубер на выходе из зала суда заявила, что вердикт ее не удивил. "Это ожидаемое решение, оно было вынесено по указке президента Майи Санду. Это политическое давление на оппозицию", - заявила политик журналистам.
В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в эфире телеканала TVR о Moldova о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева.
Партия "Шор" организовала и провела 19 июня в центре Кишинева протест под лозунгом "Новая жизнь". В акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.
Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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В миреМайя СандуФилипп КиркоровМолдавияКишинев
 
 
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