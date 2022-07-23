https://ria.ru/20220723/minoborony-1804458609.html

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск - РИА Новости, 23.07.2022

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск

Минобороны России опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа жителям отдаленных районов Лисичанска в ЛНР. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:32

2022-07-23T09:32

2022-07-23T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

россия

центральный военный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804470107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c98bf4aeb4fc8deee8e7bd5c5b9698a.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа жителям отдаленных районов Лисичанска в ЛНР.В Минобороны сообщили, что в город Лисичанск доставлено более 5 тонн продовольствия и средств гигиены. Военнослужащие ЦВО доставили очередную партию гуманитарной помощи мирному населению ЛНР.В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.На кадрах, предоставленных Минобороны, местные жители рассказали о том, что украинские власти и вооруженные силы в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.Он также сообщил, что с марта этого года он не может снять свою пенсию с банковской карты."Так что, для меня, как пенсионера, это (гумпомощь) необходимо", - добавил Станислав.В Минобороны РФ подчеркивают, что российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от украинских войск. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802353830.html

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790306297.html

луганская народная республика

лисичанск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Раздача пяти тонн гуманитарной помощи жителям освобожденного Лисичанска Военнослужащие Центрального военного округа доставили 5 тонн гуманитарной помощи жителям отдаленных районов Лисичанска 2022-07-23T09:32 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, центральный военный округ