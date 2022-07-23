https://ria.ru/20220723/minoborony-1804458609.html
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск - РИА Новости, 23.07.2022
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск
Минобороны России опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа жителям отдаленных районов Лисичанска в ЛНР. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:32
2022-07-23T09:32
2022-07-23T12:16
специальная военная операция на украине
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лисичанск
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центральный военный округ
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа жителям отдаленных районов Лисичанска в ЛНР.В Минобороны сообщили, что в город Лисичанск доставлено более 5 тонн продовольствия и средств гигиены. Военнослужащие ЦВО доставили очередную партию гуманитарной помощи мирному населению ЛНР.В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.На кадрах, предоставленных Минобороны, местные жители рассказали о том, что украинские власти и вооруженные силы в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.Он также сообщил, что с марта этого года он не может снять свою пенсию с банковской карты."Так что, для меня, как пенсионера, это (гумпомощь) необходимо", - добавил Станислав.В Минобороны РФ подчеркивают, что российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от украинских войск. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802353830.html
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Раздача пяти тонн гуманитарной помощи жителям освобожденного Лисичанска
Военнослужащие Центрального военного округа доставили 5 тонн гуманитарной помощи жителям отдаленных районов Лисичанска
2022-07-23T09:32
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, центральный военный округ
09:32 23.07.2022 (обновлено: 12:16 23.07.2022)
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск
Минобороны: российские военные доставили более пяти тонн гумпомощи в Лисичанск