https://ria.ru/20220723/maduro-1804492985.html

Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией

Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией - РИА Новости, 23.07.2022

Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день двенадцатой годовщины установления дипотношений между двумя... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T14:20

2022-07-23T14:20

2022-07-23T14:20

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абхазия

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СУХУМ, 23 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день двенадцатой годовщины установления дипотношений между двумя странами отметил, что республика готова к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества."Я хочу подтвердить свою приверженность развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и в то же время подтвердить готовность Боливарианской Республики Венесуэла продолжать борьбу за целостность обоих государств и противодействовать любой угрозе безопасности и благополучию наших народов", - говорится в поздравительном послании.Мудуро отметил, что годовщина установления дипотношений является прекрасной возможностью напомнить о поддержке абхазскими властями Венесуэлы в нынешней международной ситуации, когда тем пришлось столкнуться "с блокадой и непрекращающейся империалистической агрессией"."Примите эти слова как доказательство стремления боливарианского народа и правительства к дальнейшему продвижению в укреплении наших двусторонних отношений", - подчеркнул он.Венесуэла признала независимость Абхазии вслед за Россией в 2009 году.

https://ria.ru/20220714/banda-1802317439.html

https://ria.ru/20220614/venesuela-1795255785.html

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в мире, венесуэла, абхазия, россия