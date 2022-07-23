Рейтинг@Mail.ru
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/maduro-1804492985.html
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией - РИА Новости, 23.07.2022
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день двенадцатой годовщины установления дипотношений между двумя... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:20
2022-07-23T14:20
в мире
венесуэла
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_0:188:2169:1408_1920x0_80_0_0_3f82c0213d32c67c2cf4e1d72662d86a.jpg
СУХУМ, 23 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день двенадцатой годовщины установления дипотношений между двумя странами отметил, что республика готова к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества."Я хочу подтвердить свою приверженность развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и в то же время подтвердить готовность Боливарианской Республики Венесуэла продолжать борьбу за целостность обоих государств и противодействовать любой угрозе безопасности и благополучию наших народов", - говорится в поздравительном послании.Мудуро отметил, что годовщина установления дипотношений является прекрасной возможностью напомнить о поддержке абхазскими властями Венесуэлы в нынешней международной ситуации, когда тем пришлось столкнуться "с блокадой и непрекращающейся империалистической агрессией"."Примите эти слова как доказательство стремления боливарианского народа и правительства к дальнейшему продвижению в укреплении наших двусторонних отношений", - подчеркнул он.Венесуэла признала независимость Абхазии вслед за Россией в 2009 году.
https://ria.ru/20220714/banda-1802317439.html
https://ria.ru/20220614/venesuela-1795255785.html
венесуэла
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_238:0:2169:1448_1920x0_80_0_0_7164e665c5f3503dc8354ee7fc865dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, абхазия, россия
14:20 23.07.2022
 
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией

Президент Венесуэлы Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 23 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день двенадцатой годовщины установления дипотношений между двумя странами отметил, что республика готова к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
"Я хочу подтвердить свою приверженность развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и в то же время подтвердить готовность Боливарианской Республики Венесуэла продолжать борьбу за целостность обоих государств и противодействовать любой угрозе безопасности и благополучию наших народов", - говорится в поздравительном послании.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 00:37
В Венесуэле назвали власти США "преступной бандой" после признания Болтона
Мудуро отметил, что годовщина установления дипотношений является прекрасной возможностью напомнить о поддержке абхазскими властями Венесуэлы в нынешней международной ситуации, когда тем пришлось столкнуться "с блокадой и непрекращающейся империалистической агрессией".
"Примите эти слова как доказательство стремления боливарианского народа и правительства к дальнейшему продвижению в укреплении наших двусторонних отношений", - подчеркнул он.
Венесуэла признала независимость Абхазии вслед за Россией в 2009 году.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 17:05
Мадуро пригласил инвесторов Кувейта вкладываться в экономику Каракаса
 
В миреВенесуэлаАбхазияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала