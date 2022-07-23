https://ria.ru/20220723/maduro-1804492985.html
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией - РИА Новости, 23.07.2022
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день двенадцатой годовщины установления дипотношений между двумя... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:20
2022-07-23T14:20
2022-07-23T14:20
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СУХУМ, 23 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день двенадцатой годовщины установления дипотношений между двумя странами отметил, что республика готова к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества."Я хочу подтвердить свою приверженность развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и в то же время подтвердить готовность Боливарианской Республики Венесуэла продолжать борьбу за целостность обоих государств и противодействовать любой угрозе безопасности и благополучию наших народов", - говорится в поздравительном послании.Мудуро отметил, что годовщина установления дипотношений является прекрасной возможностью напомнить о поддержке абхазскими властями Венесуэлы в нынешней международной ситуации, когда тем пришлось столкнуться "с блокадой и непрекращающейся империалистической агрессией"."Примите эти слова как доказательство стремления боливарианского народа и правительства к дальнейшему продвижению в укреплении наших двусторонних отношений", - подчеркнул он.Венесуэла признала независимость Абхазии вслед за Россией в 2009 году.
https://ria.ru/20220714/banda-1802317439.html
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в мире, венесуэла, абхазия, россия
Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией
Президент Венесуэлы Мадуро подтвердил готовность к двустороннему сотрудничеству с Абхазией