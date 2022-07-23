Второй шанс для кота: спасли животное от огня и отравления угарным газом

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Сотрудники МЧС спасли и реанимировали домашнего кота, который спрятался под одеялом во время пожара и надышался угарным газом. Потерявшее сознание животное отпоили водой и надели на него кислородную маску, после чего передали медикам.