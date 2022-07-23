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В Харьковской области возобновили работу секции и музыкальная школа
В Харьковской области возобновили работу секции и музыкальная школа - РИА Новости, 23.07.2022
В Харьковской области возобновили работу секции и музыкальная школа
Учреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в Купянске Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T07:17
2022-07-23T07:17
2022-07-23T07:17
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Учреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в Купянске Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По словам собеседника агентства, в других населенных пунктах региона, где это возможно, также возобновляют работу различные досуговые и культурные учреждения."Даже жители Изюма (город периодически подвергается обстрелам со стороны украинских войск – ред.) регулярно приходят позаниматься на свои тренировочные площадки в минуты затишья", - добавили в администрации.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу, как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804187182.html
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в мире, харьковская область, изюм (город), украина, россия
В Харьковской области возобновили работу секции и музыкальная школа
В Харьковской области возобновили работу спортивные секции и музыкальная школа