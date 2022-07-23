https://ria.ru/20220723/kharkov-1804446460.html

В Харьковской области возобновили работу секции и музыкальная школа

В Харьковской области возобновили работу секции и музыкальная школа - РИА Новости, 23.07.2022

В Харьковской области возобновили работу секции и музыкальная школа

Учреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в Купянске Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T07:17

2022-07-23T07:17

2022-07-23T07:17

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

изюм (город)

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794624927_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_53adbe6d147e2dc5a5f186d19dae7cd4.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Учреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в Купянске Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По словам собеседника агентства, в других населенных пунктах региона, где это возможно, также возобновляют работу различные досуговые и культурные учреждения."Даже жители Изюма (город периодически подвергается обстрелам со стороны украинских войск – ред.) регулярно приходят позаниматься на свои тренировочные площадки в минуты затишья", - добавили в администрации.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу, как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804187182.html

харьковская область

изюм (город)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, изюм (город), украина, россия