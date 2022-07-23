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Кадыров: помощь Запада украинским националистам "тает в карманах властей"
Кадыров: помощь Запада украинским националистам "тает в карманах властей" - РИА Новости, 23.07.2022
Кадыров: помощь Запада украинским националистам "тает в карманах властей"
Помощь украинским националистам со стороны западноевропейских стран должным образом до них не доходит, либо "таинственным образом тает в карманах властей",... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T20:33
2022-07-23T20:33
2022-07-23T20:33
в мире
украина
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ГРОЗНЫЙ, 23 июл - РИА Новости. Помощь украинским националистам со стороны западноевропейских стран должным образом до них не доходит, либо "таинственным образом тает в карманах властей", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди - и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности... Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск. Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк всё ниже и ниже", - написал Кадыров в Telegram-канале."Тем не менее одно мы знаем точно - наши войска неумолимо идут вперёд, освобождая захваченные территории, а вы продолжайте витать в своих облаках", - добавил он.
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в мире, украина
Кадыров: помощь Запада украинским националистам "тает в карманах властей"
Кадыров: помощь Запада ВСУ "тает в карманах властей таинственным образом"