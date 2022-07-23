https://ria.ru/20220723/kadyrov-1804440687.html

Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных - РИА Новости, 23.07.2022

Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для нужд чеченских военных. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T02:01

2022-07-23T02:01

2022-07-23T10:28

новое оружие россии

украина

грозный

безопасность

россия

рамзан кадыров

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для нужд чеченских военных.По его словам, транспортные средства собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине.Глава российского региона показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.Как ранее сообщил РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022".

https://ria.ru/20220629/pantsir-1799015944.html

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украина, грозный, безопасность, россия, рамзан кадыров