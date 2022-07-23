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Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных - РИА Новости, 23.07.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220723/kadyrov-1804440687.html
Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных
Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных - РИА Новости, 23.07.2022
Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для нужд чеченских военных. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T02:01
2022-07-23T10:28
новое оружие россии
украина
грозный
безопасность
россия
рамзан кадыров
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для нужд чеченских военных.По его словам, транспортные средства собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине.Глава российского региона показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.Как ранее сообщил РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022".
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украина, грозный, безопасность, россия, рамзан кадыров
02:01 23.07.2022 (обновлено: 10:28 23.07.2022)
 
Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

Глава Чечни Кадыров сообщил о покупке бронированных "Ахмат-мобилей" для чеченских военных

© Фото : Рамзан Кадыров/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров, И.О. командующего войсками ЮВО Сергей Кузовлева и председатель Парламента ЧР Магомед Даудов на смотре бронеавтомобилий "Ахмат", приобретенной для нужд военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров, И.О. командующего войсками ЮВО Сергей Кузовлева и председатель Парламента ЧР Магомед Даудов на смотре бронеавтомобилий Ахмат, приобретенной для нужд военных - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Рамзан Кадыров/Telegram
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о покупке бронеавтомобилей "Ахмат" для нужд чеченских военных.
По его словам, транспортные средства собраны с учетом пожеланий и опыта бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине.

"Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, "Ахмат-мобиль" — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава", — рассказал Кадыров.

Глава российского региона показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.
Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022".
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Новое оружие РоссииУкраинаГрозныйБезопасностьРоссияРамзан Кадыров
 
 
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