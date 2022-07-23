https://ria.ru/20220723/italiya-1804572037.html
Более 400 случаев оспы обезьян зарегистрировали в Италии
Более 400 случаев оспы обезьян зарегистрировали в Италии - РИА Новости, 23.07.2022
Более 400 случаев оспы обезьян зарегистрировали в Италии
Число выявленных в Италии случаев оспы обезьян достигло 407, сообщил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джанни Рецца на фоне заявления... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T23:51
2022-07-23T23:51
2022-07-23T23:51
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
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РИМ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных в Италии случаев оспы обезьян достигло 407, сообщил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джанни Рецца на фоне заявления ВОЗ, объявившей чрезвычайную ситуацию в связи с заболеванием."Министерство здравоохранения уже подготовило вместе с областями и автономными провинциями процедуры информирования об отдельных случаях. В Италии пока зарегистрировано 407 случаев с тенденцией к стабилизации. Ситуация находится под постоянным наблюдением, но не вызывает особого беспокойства", - приводит заявление Реццы минздрав.В середине июня специалист заявлял, что симптомы заражения проявляются в течение двух-трех недель, при этом географически очаги заболевания ограничены.Ранее в субботу глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, италия, европа, воз
Более 400 случаев оспы обезьян зарегистрировали в Италии
В Италии зарегистрировали более 400 случаев оспы обезьян
РИМ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных в Италии случаев оспы обезьян достигло 407, сообщил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джанни Рецца на фоне заявления ВОЗ, объявившей чрезвычайную ситуацию в связи с заболеванием.
"Министерство здравоохранения уже подготовило вместе с областями и автономными провинциями процедуры информирования об отдельных случаях. В Италии
пока зарегистрировано 407 случаев с тенденцией к стабилизации. Ситуация находится под постоянным наблюдением, но не вызывает особого беспокойства", - приводит заявление Реццы минздрав.
В середине июня специалист заявлял, что симптомы заражения проявляются в течение двух-трех недель, при этом географически очаги заболевания ограничены.
Ранее в субботу глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы
, где риск высок.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.