https://ria.ru/20220723/himars-1804440028.html

Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T01:35

2022-07-23T01:35

2022-07-23T05:02

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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220723/obstrel-1804438392.html

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в мире, сша, украина, лнр, луганская народная республика, рсзо himars