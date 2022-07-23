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Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 23.07.2022
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Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T01:35
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в мире
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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в мире, сша, украина, лнр, луганская народная республика, рсзо himars
01:35 23.07.2022 (обновлено: 05:02 23.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову одну ракету из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — говорится в публикации.

С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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