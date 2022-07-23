https://ria.ru/20220723/donbass-1804539419.html
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе
Украинские боевики применяли кассетные и фосфорные бомбы в Донбассе, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:45
2022-07-23T17:45
2022-07-23T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяли кассетные и фосфорные бомбы в Донбассе, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451549.html
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, россия, донбасс, владимир путин
17:45 23.07.2022 (обновлено: 17:46 23.07.2022)
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе
Офицер Народной милиции ДНР подтвердил применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе