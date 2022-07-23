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В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/donbass-1804539419.html
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе
Украинские боевики применяли кассетные и фосфорные бомбы в Донбассе, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:45
2022-07-23T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
владимир путин
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяли кассетные и фосфорные бомбы в Донбассе, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, донбасс, владимир путин
17:45 23.07.2022 (обновлено: 17:46 23.07.2022)
 
В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе

Офицер Народной милиции ДНР подтвердил применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяли кассетные и фосфорные бомбы в Донбассе, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром".
"Фосфорные атаки, кассетные бомбы, мы видели весь комплект, полностью, кроме химического оружия. И очень надеюсь, что так оно и останется", - заключил он.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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