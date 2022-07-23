https://ria.ru/20220723/donbass-1804539419.html

В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе

В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022

В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе

Украинские боевики применяли кассетные и фосфорные бомбы в Донбассе, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T17:45

2022-07-23T17:45

2022-07-23T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяли кассетные и фосфорные бомбы в Донбассе, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451549.html

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, донбасс, владимир путин