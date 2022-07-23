СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР
СК возбудил дела по факту преступлений украинских военных против граждан ДНР
Сотрудник СК России. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские следователи установили очередные эпизоды преступлений украинских военных в отношении гражданского населения ДНР и возбудили новые уголовные дела, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны" в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и Николая Переступняка; 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, они 21 и 22 июля отдавали и исполняли приказы о прицельных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке и Ясиноватой, а также населенных пунктах Владимировка, Изотова, Кирилловка и Доля в ДНР.
Отмечается, что в результате обстрелов двое мирных жителей погибли, 12 получили ранения, было повреждено 34 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы.