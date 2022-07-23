https://ria.ru/20220723/donbass-1804523851.html

СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР

СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР - РИА Новости, 23.07.2022

СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР

Российские следователи установили очередные эпизоды преступлений украинских военных в отношении гражданского населения ДНР и возбудили новые уголовные дела,... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T16:26

2022-07-23T16:26

2022-07-23T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские следователи установили очередные эпизоды преступлений украинских военных в отношении гражданского населения ДНР и возбудили новые уголовные дела, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, они 21 и 22 июля отдавали и исполняли приказы о прицельных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке и Ясиноватой, а также населенных пунктах Владимировка, Изотова, Кирилловка и Доля в ДНР.Отмечается, что в результате обстрелов двое мирных жителей погибли, 12 получили ранения, было повреждено 34 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы.

https://ria.ru/20220721/deputat-1803925366.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801401198.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, следственный комитет россии (ск рф)