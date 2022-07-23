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СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/donbass-1804523851.html
СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР
СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР - РИА Новости, 23.07.2022
СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР
Российские следователи установили очередные эпизоды преступлений украинских военных в отношении гражданского населения ДНР и возбудили новые уголовные дела,... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T16:26
2022-07-23T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские следователи установили очередные эпизоды преступлений украинских военных в отношении гражданского населения ДНР и возбудили новые уголовные дела, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, они 21 и 22 июля отдавали и исполняли приказы о прицельных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке и Ясиноватой, а также населенных пунктах Владимировка, Изотова, Кирилловка и Доля в ДНР.Отмечается, что в результате обстрелов двое мирных жителей погибли, 12 получили ранения, было повреждено 34 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы.
https://ria.ru/20220721/deputat-1803925366.html
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801401198.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, следственный комитет россии (ск рф)
16:26 23.07.2022
 
СК установил новые преступления украинских военных против граждан ДНР

СК возбудил дела по факту преступлений украинских военных против граждан ДНР

© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК России
Сотрудник СК России
© Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские следователи установили очередные эпизоды преступлений украинских военных в отношении гражданского населения ДНР и возбудили новые уголовные дела, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны" в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и Николая Переступняка; 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, они 21 и 22 июля отдавали и исполняли приказы о прицельных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке и Ясиноватой, а также населенных пунктах Владимировка, Изотова, Кирилловка и Доля в ДНР.
Отмечается, что в результате обстрелов двое мирных жителей погибли, 12 получили ранения, было повреждено 34 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ГорловкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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