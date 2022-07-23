Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Гольмовский

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 13.10 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.