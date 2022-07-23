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Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Гольмовский
Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Гольмовский - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Гольмовский
Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:25
2022-07-23T13:25
2022-07-23T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
13:25 23.07.2022 (обновлено: 13:27 23.07.2022)
Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Макеевке и поселку Гольмовский