https://ria.ru/20220723/donbass-1804482631.html

Украинские войска обстреляли два поселка под Донецком

Украинские войска обстреляли два поселка под Донецком - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли два поселка под Донецком

Украинские войска за 10 минут обстреляли поселки Яковлевка и Старомихайловка, выпустив 15 снарядов и мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:13

2022-07-23T13:13

2022-07-23T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

старомихайловка

петровский район

донецк (днр)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли поселки Яковлевка и Старомихайловка, выпустив 15 снарядов и мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Поселок Старомихайловка, расположенный вблизи Петровского района Донецка уже в третий раз подвергся обстрелу в субботу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

старомихайловка

петровский район

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, петровский район, донецк (днр), вооруженные силы украины