https://ria.ru/20220723/donbass-1804482631.html
Украинские войска обстреляли два поселка под Донецком
Украинские войска обстреляли два поселка под Донецком - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли два поселка под Донецком
Украинские войска за 10 минут обстреляли поселки Яковлевка и Старомихайловка, выпустив 15 снарядов и мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:13
2022-07-23T13:13
2022-07-23T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
старомихайловка
петровский район
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли поселки Яковлевка и Старомихайловка, выпустив 15 снарядов и мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Поселок Старомихайловка, расположенный вблизи Петровского района Донецка уже в третий раз подвергся обстрелу в субботу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
старомихайловка
петровский район
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, петровский район, донецк (днр), вооруженные силы украины
13:13 23.07.2022 (обновлено: 13:14 23.07.2022)
Украинские войска обстреляли два поселка под Донецком
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов и мин по Яковлевке и Старомихайловке