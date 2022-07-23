https://ria.ru/20220723/donbass-1804475899.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска в 11.30 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 15 ракет по Киевскому району, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:06
2022-07-23T12:06
2022-07-23T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
старомихайловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 15 ракет по Киевскому району, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Предыдущий обстрел Киевского района Донецка был зафиксирован в 10.26, когда по нему выпустили 10 ракет из РСЗО "Град".Также представительством в 9.40 и 11.35 были зафиксированы обстрелы поселков Новобахмутовка и Старомихайловка. По ним выпустили 18 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
старомихайловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), старомихайловка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО "Град"