https://ria.ru/20220723/donbass-1804475899.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"

Украинские войска в 11.30 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 15 ракет по Киевскому району, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T12:06

2022-07-23T12:06

2022-07-23T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

старомихайловка

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 15 ракет по Киевскому району, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Предыдущий обстрел Киевского района Донецка был зафиксирован в 10.26, когда по нему выпустили 10 ракет из РСЗО "Град".Также представительством в 9.40 и 11.35 были зафиксированы обстрелы поселков Новобахмутовка и Старомихайловка. По ним выпустили 18 мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

старомихайловка

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), старомихайловка