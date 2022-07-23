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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив по городу 10 ракет, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:35
2022-07-23T11:35
2022-07-23T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив по городу 10 ракет, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
ясиноватая
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр), вооруженные силы украины
11:35 23.07.2022 (обновлено: 11:49 23.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов из РСЗО "Град"