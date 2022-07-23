11:01 23.07.2022 (обновлено: 11:18 23.07.2022)
Украинские войска обстреляли четыре района Донецка из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов из РСЗО "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в ДНР
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за 10 минут обстреляли четыре района Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и 13 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.26 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"... 10.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский и Петровский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.35 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.