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В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта - РИА Новости, 23.07.2022
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В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта
В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта - РИА Новости, 23.07.2022
В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил российские паспорта жителям Донбасса из числа беженцев, ранее прибывших в регион. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T10:57
2022-07-23T11:02
в мире
россия
псковская область
донбасс
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил российские паспорта жителям Донбасса из числа беженцев, ранее прибывших в регион.Как уточнил псковский губернатор, заявления о предоставлении российского гражданства подали более 100 жителей Донбасса, прибывших в регион.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам из Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.Около 400 эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Псковскую область 11 апреля. Это первая организованная группа беженцев в регионе. Областные власти помогают взрослым найти работу и обеспечивают места в школах и детсадах для детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220719/grazhdanstvo-1803517237.html
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в мире, россия, псковская область, донбасс, владимир путин
10:57 23.07.2022 (обновлено: 11:02 23.07.2022)
 
В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта

Губернатор Ведерников: жители Донбасса, прибывшие в Псковскую область, получили паспорта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПаспорт на столе
Паспорт на столе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил российские паспорта жителям Донбасса из числа беженцев, ранее прибывших в регион.
"Сегодня один из самых важных и торжественных моментов в вашей жизни. Вы становитесь гражданами Российской Федерации – сильной, независимой, большой многонациональной страны с героическим прошлым… Каждый из вас проделал большой путь к этой цели и преодолел множество препятствий. Поэтому я искренне рад поздравить вас с тем, что самый сложный, самый опасный период теперь позади", - сказал Ведерников на видео, опубликованном в субботу в его официальном Telegram-канале.
Как уточнил псковский губернатор, заявления о предоставлении российского гражданства подали более 100 жителей Донбасса, прибывших в регион.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам из Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.
Около 400 эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Псковскую область 11 апреля. Это первая организованная группа беженцев в регионе. Областные власти помогают взрослым найти работу и обеспечивают места в школах и детсадах для детей.
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Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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