10:57 23.07.2022 (обновлено: 11:02 23.07.2022)
В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта
Губернатор Ведерников: жители Донбасса, прибывшие в Псковскую область, получили паспорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил российские паспорта жителям Донбасса из числа беженцев, ранее прибывших в регион.
"Сегодня один из самых важных и торжественных моментов в вашей жизни. Вы становитесь гражданами Российской Федерации – сильной, независимой, большой многонациональной страны с героическим прошлым… Каждый из вас проделал большой путь к этой цели и преодолел множество препятствий. Поэтому я искренне рад поздравить вас с тем, что самый сложный, самый опасный период теперь позади", - сказал Ведерников на видео, опубликованном в субботу в его официальном Telegram-канале.
Как уточнил псковский губернатор, заявления о предоставлении российского гражданства подали более 100 жителей Донбасса, прибывших в регион.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам из Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.
Около 400 эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Псковскую область 11 апреля. Это первая организованная группа беженцев в регионе. Областные власти помогают взрослым найти работу и обеспечивают места в школах и детсадах для детей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.