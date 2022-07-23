https://ria.ru/20220723/donbass-1804467790.html

В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта

В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта - РИА Новости, 23.07.2022

В Псковской области более ста жителей Донбасса получили российские паспорта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил российские паспорта жителям Донбасса из числа беженцев, ранее прибывших в регион. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T10:57

2022-07-23T10:57

2022-07-23T11:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил российские паспорта жителям Донбасса из числа беженцев, ранее прибывших в регион.Как уточнил псковский губернатор, заявления о предоставлении российского гражданства подали более 100 жителей Донбасса, прибывших в регион.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам из Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.Около 400 эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Псковскую область 11 апреля. Это первая организованная группа беженцев в регионе. Областные власти помогают взрослым найти работу и обеспечивают места в школах и детсадах для детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/grazhdanstvo-1803517237.html

https://ria.ru/20220720/pasporta-1803772307.html

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в мире, россия, псковская область, донбасс, владимир путин