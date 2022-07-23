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В ДНР за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/donbass-1804466312.html
В ДНР за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя
В ДНР за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя - РИА Новости, 23.07.2022
В ДНР за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя
Украинские войска за 157 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике более 53 тысяч боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли, 2728 РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T10:47
2022-07-23T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Украинские войска за 157 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике более 53 тысяч боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли, 2728 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За этот период в республике погибли 262 гражданских лица, в том числе 16 детей."На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1228 гражданских лиц, в том числе 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1500 гражданских лиц, в том числе 84 ребенка. Всего: 2728 в том числе детей - 178", - отметило представительство.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:47 23.07.2022 (обновлено: 10:49 23.07.2022)
 
В ДНР за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя

Представительство ДНР: за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя, 2728 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Украинские войска за 157 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике более 53 тысяч боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли, 2728 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 157 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6402 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 6072. Всего противником выпущено 53106 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 153 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 9282 ракеты РСЗО БМ-21 "Град" а также 4240 снарядов калибром 155 мм", - уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
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За этот период в республике погибли 262 гражданских лица, в том числе 16 детей.
"На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1228 гражданских лиц, в том числе 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1500 гражданских лиц, в том числе 84 ребенка. Всего: 2728 в том числе детей - 178", - отметило представительство.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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