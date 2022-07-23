10:47 23.07.2022 (обновлено: 10:49 23.07.2022)
В ДНР за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя
Представительство ДНР: за 157 дней эскалации погибли 262 мирных жителя, 2728 пострадали
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Украинские войска за 157 дней эскалации выпустили по Донецкой Народной Республике более 53 тысяч боеприпасов различного калибра, 262 мирных жителя погибли, 2728 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 157 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6402 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 6072. Всего противником выпущено 53106 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 153 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 9282 ракеты РСЗО БМ-21 "Град" а также 4240 снарядов калибром 155 мм", - уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
За этот период в республике погибли 262 гражданских лица, в том числе 16 детей.
"На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1228 гражданских лиц, в том числе 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1500 гражданских лиц, в том числе 84 ребенка. Всего: 2728 в том числе детей - 178", - отметило представительство.